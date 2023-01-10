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Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden karla kaplandı.

10 Ocak 2023 Salı 10:35
Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı

Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.
Karlı dağ, kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Ağrı Dağı'na en son 26 Ekim 2022'de kar yağmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıKarKar Yağışı
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