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Akaryakıt istasyonunda Eren'i öldüren şüpheliler tutuklandı

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde gittikleri akaryakıt istasyonunda işletme sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2022 Cuma 10:50
Akaryakıt istasyonunda Eren'i öldüren şüpheliler tutuklandı

Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde 24 Ocak günü saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, akaryakıt istasyonuna gitti. İşletme sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla başından ve göğsünden vuran şüpheliler, 2 çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp, kasadaki paraları alarak kaçtı. Çalışanlardan biri, ellerindeki ipi çözüp, telefonla jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Eren’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ailesi tarafından morgdan alınan Eren’in cenazesi Batman’da toprağa verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerden birinin hırsızlık, taksirle ölüme neden olma gibi suçlardan sabıkası olan S.D. olduğunu belirledi. S.D. evine düzenlenen operasyonla gözaltın alındı. Evde yapılan aramada, S.D.’nin olay sırasında giydiği kırmızı kapüşonlu mont ve bir çift ayakkabı halıya sarılmış olarak bulundu. Evde ayrıca bir de tabanca ele geçirildi. S.D.’nin ifadesinden yola çıkan ekipler, N.K. ve M.S.K.’yi de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanBeşirliAkaryakıt IstasyonuCinayetAhmet Eren
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