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Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Eskil'in Gümüşdüğünköyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü İdris Meral, Eskil'de ilk kez obruk oluştuğunu bildiğini belirterek, "Çobanlar çöküntü olduğunu söylediler. Bölgeye geldiğimizde obruk olduğunu fark ettik. Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa ilçemizde gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksaraEskiliObruk
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