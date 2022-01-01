Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...

Aksaray'da feci kaza: 7 ölü

AKSARAY'da, yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kurtulan olmadı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
0 Okunma
Aksaray'da feci kaza: 7 ölü

Kaza, saat 00.20 sıralarında Aksaray'a bağlı Yeşilova Beldesi yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Leyla (22) ile torunları Ceyda (14) ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. 7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayYeşilovaKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da 1 şehit, 1 yaralı
Batman'da 1 şehit, 1 yaralı
Marmaris'te yağış sonrası çamurla denizin rengi kahverengi oldu
Marmaris'te yağış sonrası çamurla denizin rengi kahverengi oldu
MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans