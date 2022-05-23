Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.394,57
ALTIN
948,19
DOLAR
15,91
STERLİN
19,99
EURO
16,87
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim...
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Aksu sahilinde değişen bir şey yok

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararı, geçen ay 3'üncü kez ertelendi. Kararın ertelenmesiyle tatilciler, çardaklarda tadilat yapıp, yerleşmeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02
Aksu sahilinde değişen bir şey yok

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili, ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.

Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü. Aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, 29 Nisan'da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi. Geçen nisan ayında yıkıma gelecek 5 personelden 3'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla 3'üncü kez ertelendi.

YIKILMAYINCA YERLEŞTİLER

Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenilerinin yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından bölgeye asılan 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı tabelanın etrafında çardaklar olduğu, Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından 'Caretta carettaların üreme alanı olan bu alana çardak yapmak kesinlikle yasaktır' yazılı tabela asıldığı görüldü.

Bazı tatilciler çardaklarında tatillerine başlarken, su bağlantısının sağlanması için boruların döşendiği de görüldü.

Konuyla ilgili telefonla görüşülen Aksu Belediye Başkanı AK Partili Halil Şahin, henüz yıkımın gerçekleşemediğini söyledi. Şahin, "Yıkım kararıyla ilgili arkadaşlar Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'yle görüşüyor. Yıkımla ilgili vatandaşın çardaklarını kendilerinin kaldırması gibi bir talebi vardı. Görüşmeler sürüyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuSahilDenizKumköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Sahil Güvenlik ekipleri, Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit vermiyor
FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 gözaltı kararı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans