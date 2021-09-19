Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir İl, Aliağa İlçe, Yalı Mahalle/köy, Adacık Mevkii Mevkii 1305 Ada, 14 Parselde kayıtlı Tarla ve Bağ vasfındaki taşınmaz (Eski Tapu Kaydına Aliağa ilçesi Aliağa Köyü Adacık mevkii 218 parsel) Dosyadaki Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz tapu kaydında tarla ve bağ vasfındaki 23.209,62 m2 olduğu hali hazırda taşınmazı % 100 kuru mutlak tarım arazisidir.

Taşınmaz, Aliağa Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

23.208 m2 büyüklüğündeki arazi 9.499 TL. kıymeti ile satışa sunulacak.

3 Kasım 2021 günü saat 14.00-14.10 arası Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47/A Aliağa Belediye Başkanlığı arkası Aliağa İzmir adresinde yapılacak ihale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.