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"Allah savaşı kimseye yaşatmasın"

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Tatil için gittiği Odessa'da patlamalara şahit olan Yavuz Dönmezer, Romanya sınırına 8 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Allah savaşı kimseye yaşatmasın" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mart 2022 Salı 15:55
"Allah savaşı kimseye yaşatmasın"

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 30 kişi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Odessa'ya tatil için giden Yavuz Dönmezer, Moldova sınırına kadar kiraladığı araçla geldiğini ve yoğunluk nedeniyle bırakıp, 8 kilometre yürüdüğünü anlattı. Odessa'da patlamalara şahit olduğunu söyleyen Dönmezer, "Kaldığım yerin balkonuna tesadüfen çıktığımda patlamaları kendi gözümle gördüm. Panikle bir şey yapamadık. Şok hali, ilk gün ayrılmak istemedim çünkü herkes telaş yapıyordu. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm ama daha sonra sokaktan bayağı bir patlama sesi duydum. Ertesi gün 'En yakın olan ülkeye Moldova'ya gideyim' dedim ama kilometrelerce kuyruklar var. Yaklaşık 5 saat arabayla sınırda bekledim. Daha sonra arabayı bıraktım ve yürümeye başladım, yaklaşık 8 kilometre yürüdüm" dedi.

'UKRAYNA HALKI ÇOK YÜREKLİ'

Yürüyerek geçtiği Moldova'da herkesin Ukrayna'dan gelenlere destek olduğunu belirten Dönmezer, "Gönüllü insanlar var, nereye isterseniz oraya götürüyorlar. Beni bir Moldovalı Kişinev'e kadar getirdi. Gündüz varabildim. Bir aile bana kahve ikram etti, bana bir otel buldular daha sonra yoğunluktan dolayı bir otel bulabilmek çok zor oldu sonra Kişinev Başkonsolosluğu'na geldim. Yorucu birkaç gün oldu. Umarım en kısa sürede sona erer. Oradaki Ukrayna halkı çok iyi ve halen başka insanlara yardım etme peşindeler. Çok yürekliler, ayakta duruyorlar, Allah yardımcıları olsun. Allah savaşı kimseye vermesin, yaşatmasın" diye konuştu. Eşi ve kızıyla Türkiye'ye gelen Murat Özden ise sağ salim ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaş
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