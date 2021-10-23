Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada C.K. yönetimindeki 34 UG 8547 plakalı otomobil, Elmas Günay’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Günay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.