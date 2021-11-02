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Amasra'da balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 12:36
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Amasra'da balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü

BARTIN - BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, gece saatlerinde tonlarca hamsiyle limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı. İstanbul, Trabzon, Düzce, Sakarya, Sinop ve Gemlikten gelen 30'a yakın balıkçı tekneleriyle Amasra açıklarında ağ attı. Balıkçılar, sabah tonlarca hamsiyle Amasra Limanı ve Tarlaağazı Balıkçı Barınağı'na döndü. Hamsiler, limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Limana gelen bölge halkına da ücretsiz olarak hamsi dağıtıldı. Limana gelenler, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alıp evlerine gitti. 15 ton hamsiyle Tarlaağazı Limanı'na dönen ‘Cabbarlar 2’ isimli balıkçı teknesinin sahibi Metin Bakır, “Marmara’da hamsi olmadığı için biz de Karadeniz’e açıldık. Ağ attık, güzel hamsi yakaladık. Bizim gibi denize açılan bütün tekneler hamsiyi bol bol yakaladı. Şimdi kamyonlara yükledik, büyük şehirlere dağıtımını yapıyoruz. Marmara’da balık olmadığı için buraya kadar geldik” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraBalıkçılarHamsi
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