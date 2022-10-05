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Amasra'ya kruvaziyer ile 796 Rus turist 

BARTIN'daki Amasra Limanı'na, 4'üncü kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 796 Rus turist geldi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:48
Amasra'ya kruvaziyer ile 796 Rus turist 

Rusya'dan 4 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 796 yolcu ile 427 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah, bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Turistler, Amasra merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra'dan ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek.

'Astoria Grande' isimli kruvaziyerin, kasım ayına kadar Amasra'ya 6 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraKruvaziyerTurizmTurist
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