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Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'nucu yıl dönümü Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:28
Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından, halkın ziyaretine açıldı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e akın etti. Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gencinden yaşlısına her kesimden yüzlerce kişi, Cumhuriyet coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı. Anıtkabir avlusunu tamamen dolduran vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 99. Yıldönümü29 Ekim Cumhuriyet BAyramıKutlamaAnıtkabirAtatürk
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