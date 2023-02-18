Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerindeki salgın riskine karşı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 ilaçlama aracı ile 30 personelini daha morg, defin ve çadır alanlarında ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemlerine destek olması için Kahramanmaraş'a gönderdi.

Destek çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır alanı ve konteyner kent için gerekli altyapı ile içme suyu çalışmalarına başladı.

Belediye, başkentte yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek için kurulan BAKAP Tarım Kampüsü'nde yetiştirilen mısır silajlarını, depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderecek. İlk etapta Kahramanmaraş'a 170 ton, Malatya ve Hatay'a 100'er ton yem desteği verecek belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesinde yem dağıtımının yanında üreticilerin ihtiyaçlarını belirleyip tarım ve hayvancılığın tekrar kalkınması için çalışma yapacak.

Belediye, Mamak Araplar Mahallesi Eserkent sosyal konutları, Kesikköprü yerleşkesi ve diğer misafirhanelerinde 4 bin 500 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği sağlıyor. Bu tesislerde, psikolog ve uzman eğitmenlerin olduğu oyun alanı oluşturan belediye, çocukların çizgi film izleyebileceği sinema salonu kurdu.

Altınpark'taki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'ni giyim merkezine dönüştüren belediye, bugüne kadar 13 binden fazla afetzedeye destek oldu.

-"Yemek ver" kampanyasına destek

Başkente gelen afetzedeler için başlatılan "yemek ver" kampanyasına 6 milyon 500 bin liradan fazla destek geldi. Kampanya kapsamında, belediyeye başvuruda bulunan 17 bin depremzedeye günlük sıcak yemek ve kahvaltı hizmeti veriliyor.

Kampanyaya destek olmak isteyenlerin, "https:www.yemekver.org" internet adresinden, "kahvaltı 25 lira, yemek paketi 50 lira ve kahvaltı+yemek 75 lira" olmak üzere 3 farklı seçenekten birini satın alabiliyor.

Belediyenin, deprem bölgelerinden Başkente gelenlere yardımcı olmak için Etlik Şehir Hastanesi Acil Servis girişi ile Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil ve Çocuk Acil girişine kurduğu "Depremzede irtibat noktası"nda da sıcak çorba, çay, su, ekmek ikramı yapılıyor. Buradaki depremzedeler, ihtiyaçları çerçevesinde ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardım tırı sevkiyatına devam ederken, deprem bölgesine destekte bulunmak isteyen Başkentliler, kuru gıda, konserve gıda, sıvı yağ ve hijyen malzemesi ürünlerini Belko Soğuk Hava Deposu'na götürebilecek.