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Ankara'da borç-alacak meselesi cinayetle bitti

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Volkan Akpınar, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Refik Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 00:15
Ankara'da borç-alacak meselesi cinayetle bitti

Olay, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak'ta meydana geldi. Refik Öztürk, borç- alacak anlaşmazlığı yaşadığı Volkan Akpınar'ın dükkanına geldi. İkili, bir süre kapı önünde tartıştı. Refik Öztürk, tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Akpınar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇankaraBorçAlacakCinayet
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