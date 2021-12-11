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Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir'den ilçeye geldiği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Aralık 2021 Cumartesi 11:07
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Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Kahramankazan kara yolunun 16'ncı kilometresinde FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda yol çalışması olan bölgede meydana geldi. Eskişehir'den Kahramankazan'a giden Yusuf Öğüt (59) yönetimindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa T. yönetimindeki 06 CBK 256 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yusuf Öğüt ile yanındaki Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti. Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ise kazada ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada, aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKahramankazanKazaTrafik Kazası
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