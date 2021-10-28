Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
553.53
DOLAR
9.55
STERLİN
13.14
EURO
11.08
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ekim 2021 Perşembe 10:29
0 Okunma
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDEAŞTerörörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik
Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik
Bağ evinde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi
Bağ evinde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans