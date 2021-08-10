Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1432.61
ALTIN
482.67
DOLAR
8.6544
STERLİN
11.9939
EURO
10.1663
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak

Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:21
0 Okunma
Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1'inci sınıf, 2'si 2'nci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüphelinin HTS analiz çalışmaları sonucu, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Örgütsel kodlamalarıyla, örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlenen şüphelilerin, emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün
Köyceğiz yangınında 13'üncü gün
Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Rize'de yağış ve heyelan etkili oldu
Rize'de yağış ve heyelan etkili oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans