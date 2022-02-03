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Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Şubat 2022 Perşembe 10:34
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY şüphelilerinin beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller ile örgüt üyeleri ile yurt dışındaki yöneticiler arasında geçen yazışmaların deşifre edilmesiyle belirlenen 10 kişinin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, örgütün yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFetöTerörTeröristörgütOperasyon
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