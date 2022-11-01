Ankara'da 'haraÃ§' Ã§etesineÂ operasyon: 23 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde gasp, yaÄŸma, silah ve uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen suÃ§ grubuna yÃ¶nelikÂ 7 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu. Ãœ.Åž.'nin liderlik ettiÄŸi grubun, taksi duraÄŸÄ± iÅŸletmecilerindenÂ haraÃ§ istedikleri, vermeyenlerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel olduklarÄ±, taksi duraklarÄ±nÄ± kalabalÄ±k gruplarla basarak hasar verdikleri ayrÄ±ca il dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdikleri ruhsatsÄ±z tabanca ve uyuÅŸturucuyu satarak kazanÃ§ elde ettikleri anlaÅŸÄ±ldÄ±.

SuÃ§ grubuna yÃ¶nelik daha Ã¶nce yapÄ±lan operasyonlarda;Â 116 reÃ§eteye tabi uyarÄ±cÄ± hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsÄ±z tabanca ve mermiler ele geÃ§irilirken,Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸinin tutuklu olduÄŸu belirlendi.Â SoruÅŸturma dosyasÄ±nda adÄ± geÃ§en diÄŸer 23 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara ve Konya'da sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ankara'da belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ÅŸÃ¼pheliler, yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon sÃ¼rÃ¼yor.