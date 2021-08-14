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Ankara'da kamu konutu satışı

Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören’de kamu konutları satışa çıkıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:06
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Ankara'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde bulunan 271 adet kamu konutu, Hisar Emlak Müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında oluşturulacak komisyonlar huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna Başkanlığı'na (SGK), Türkiye Kömür İşletmelerine Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait lojmanların satışında ilgili Kurumun KDV muafiyetinin bulunması halinde KDV alınmayacak.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak.

Kamu konutlarının satışına ilişkin ihale ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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