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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

ANKARA'da gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 10:13
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Kentin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ana caddelerde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Görevliler, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi. Kar yağışının gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkarKarKış
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