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Ankara'da otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp direğe çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:33
Ankara'da otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ankara- Çubuk kara yolu Güvercin Park mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Çubuk ilçesine giden Murat Y.’nin kontrolünü kaybettiği 06 HUD 88 plakalı otomobil, parkın tabela direğine çarpıp, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Y. ile yanındaki Şahin Uçak (54), Murat A., Şükrü Y. ve Tarkan B. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahin Uçak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAkyurtAnkara Çubuk Kara Yolu Güvercin Park Mevki
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