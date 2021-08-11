Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1437.46
ALTIN
480.69
DOLAR
8.6183
STERLİN
11.9318
EURO
10.1122
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...

Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, otoyol kenarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülen yangında yaklaşık 10 ağaç zarar gördü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:42
0 Okunma
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı

Ankara Çevre Yolu kenarında Elvankent varyantı yakınındaki çamlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücüler, araçlarını durdurup, yangın söndürme tüpleri ve su bidonları ile müdahale etti. Vatandaşların çabası yeterli olmayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 10 çam ağacı zarar gördü. 

Öte yandan; yangının kasten çıkarıldığı iddia edilirken, polis sabotaj iddialarını araştırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEtimesgutYangınOtoyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans