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Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:46
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/iş birlikçilik amaçlı bulunan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettiklerini, uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve örgüt mensuplarının finansmanını sağladıklarını belirledi.

Harekete geçen ekipler, örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunan M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyonlar içinde yer alan R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen H.E, A.E., S.E. ve H.E. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTerörOperasyonPKKKCK
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