Ankara'da TIR ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ankara-Ä°stanbul kara yolu Bozyaka Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. 06 LPY 58 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 34 BH 8586 plakalÄ± TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Otomobil hurdaya dÃ¶nerken ihbar Ã¼zerine kaza yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa G.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi,Â TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muharrem Y. (51) aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak NallÄ±han Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â