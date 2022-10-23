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Ankara'da TIR ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

ANKARA'nÄ±n NallÄ±han ilÃ§esinde, otomobil ile TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa G.Â (61) hayatÄ±nÄ± kaybetti, TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muharrem Y. (51) aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

23 Ekim 2022 Pazar 10:15
Ankara'da TIR ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ankara-Ä°stanbul kara yolu Bozyaka Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. 06 LPY 58 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen 34 BH 8586 plakalÄ± TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Otomobil hurdaya dÃ¶nerken ihbar Ã¼zerine kaza yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa G.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi,Â TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muharrem Y. (51) aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak NallÄ±han Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraNallÄ±hanTÄ±rOtomobilKazaTrafik KazasÄ±
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