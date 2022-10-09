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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Ankara Tren Garı Kavşağı'nda yapılacak olan etkinlik dolayısıyla bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

09 Ekim 2022 Pazar 23:05
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Pazartesi günü Ankara Tren Garı Kavşağı'nda yapılacak olan etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağından Gar Kavşağına bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağının Gar Kavşaktan Kazım Karabekir Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüAnkara Tren Garı KavşağıYolTrafik
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