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Ankara merkezli 10 ilde FETÃ– operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±

ANKARA'daÂ 2 FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 13 ÅŸÃ¼pheliden 11'i, 10 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda yakalandÄ±.Â 

18 Ekim 2022 SalÄ± 11:26
Ankara merkezli 10 ilde FETÃ– operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu'ncaÂ FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ± Jandarma AstsubaylÄ±k SÄ±navÄ± (JANA) sorularÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesiÂ ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n jandarma mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 soruÅŸturmada, toplam 13 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ankara merkezli 10 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, firari 2 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tFETÃ–PDYOperasyon
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