Ankara merkezli 10 ilde FETÃ– operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu'ncaÂ FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ± Jandarma AstsubaylÄ±k SÄ±navÄ± (JANA) sorularÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesiÂ ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n jandarma mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 soruÅŸturmada, toplam 13 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ankara merkezli 10 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, firari 2 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â
DHA