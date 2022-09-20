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Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı 

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

20 Eylül 2022 Salı 11:02
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ele geçirilen dijital materyallerinde bulunan görüntüleri kazıma yöntemi ile geri getirerek incelemede bulundu. İnceleme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ankara'da ikamet eden yabancı uyruklu 7 şüpheli ile Konya, Kayseri ve Gaziantep'te ikamet eden yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDEAŞTerörörgütOperasyon
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