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Anne ve oğlu yangında öldü

SAMSUN'da 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında Mesure Gültekin ile (70) oğlu Dursun Gültekin (40) hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ocak 2022 Pazartesi 11:43
Anne ve oğlu yangında öldü

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Mesure ve oğlu Dursun Gültekin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunEvBinaYangınVefat
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