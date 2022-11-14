Antalya'da turistler kasım ayının ortasında denize giriyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde tatil yapan turistler, kasım ayında sahilde güneşlenip, denize girdi.



Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan, 529 otelde 183 bin 706 yatak kapasitesine sahip Manavgat'ın Side turizm merkezinde; kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen turistler denize girmeyi sürdürüyor. Savaş nedeniyle Manavgat'a gelen Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının yanı sıra tatillerini uzatan Avrupalı turistler, Side sahilinde sıcak havanın keyfini çıkardı. Turistlerin bir kısmı şezlonglarda güneşlenerek kitap okurken, bir kısmı da otellerin animasyon ekiplerince düzenlenen çeşitli oyunlara katıldı.



Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre; Side'de hava sıcaklığı 22, nem oranı yüzde 27, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Manavgat'ta perşembe gününe kadar havanın açık ve güneşli olacağı belirtildi.