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Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü

ANTALYA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mart 2022 Perşembe 11:05
Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Bulvardan alt geçide giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrol çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi, yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru yerinden kopup, 300 metre fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi ve güvenlik güçleri geldi. Yola fırlayan Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaza yeri incelemelerinin ardından gençlerin cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

EĞLENCE MEKANINA GİTMİŞLER

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın, dün gece kaza öncesi bir mekanda eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü. Görüntülerde; Engin Borazan'ın, arkadaşlarına poz verdiği anlar yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaAspendos Bulvarı Demokrasi KavşağıKazaTrafik Kazası
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