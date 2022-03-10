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Antalya'daki barış zirvesine yoğun ilgi

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla yapılacak 3'lü barış zirvesi için 2 ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı 334 gazeteci, sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2022 Perşembe 10:19
Antalya'daki barış zirvesine yoğun ilgi

Tüm dünyanın merakla beklediği Antalya'daki 3'lü zirve; Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de yapılacak. Zirve için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Önce Rus, bir saat sonra da Ukraynalı heyet havalimanına indi. Rus heyet, toplantının yapılacağı Regnum Carya'da konakladı. Ukraynalı heyet ise hemen yakındaki başka bir otelde kalmayı tercih etti.

Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Gazeteciler, güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı. Zirveyi Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden çok sayıda gazeteci takip ediyor.

TOPLANTI ÖNCESİ SIKI GÜVENLİK

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında en üst düzey temas olarak adlandırılan Rusya- Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın saat 11.00'de başlaması bekleniyor. 3'lü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerde bomba imha ekipleri arama yaptı. Eğitimli polis köpekleriyle de salonun çevresinde güvenlik taraması yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi. Her iki bakan için de iki ayrı salon hazırlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaRusyaUkraynaSavaşMüzakereMevlüt ÇavuşoğluSergey LavrovDmitri Kuleba
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