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Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor

Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Ekim 2021 Çarşamba 11:28
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Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor

ANTALYA, (DHA)

Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve 1 de uçak katıldı.


Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

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AntalyaOrman YangınıGöynük KanyonuYeni ÇağrıYangın
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