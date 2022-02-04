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Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Alacabel mevkisindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 saat ulaşıma kapalı olan Akseki-Seydişehir yolu, ekiplerin çalışmasıyla gece saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 11:12
Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

Antalya Akseki'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 80 santimetreyi aştı. Saat 18.00 sıralarında kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Akseki-Seydişehir kara yolunda 6 saat ulaşım sağlanamadı. Bu zaman diliminde 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer sıfırlandı. 

Karayolları Antalya ve Alacabel ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından gece saatlerinde ulaşım, tek şeritten gerçekleştirildi. Ekipler, kar temizliğine devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonya YoluKarKışYolUlaşımTrafik
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