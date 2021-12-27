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Ardahan'da Sibirya soğukları

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’da ağaçlar kırağı tuttu, otomobiller çalışmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:10
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Ardahan'da Sibirya soğukları

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20,7 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Bir kişi yolcu minibüsünü çalıştıramayınca elektrikli ısıtıcı kullandı, ateş yaktı. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20,7 olarak ölçülürken, ilçelerde de Damal -16,1, Göle -25,7, Hanak -18,5, Posof -10,1, Çıldır -16 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanKarKışSoğuk
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