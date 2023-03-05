Artvin'de çığ altında kalan milli takım antrenörü dağcının cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

İlçeye bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitiren 43 yaşındaki Tekin'in cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bulunan evinde helallik alınan Tekin'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Adaçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenazeye, Tekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolü, dağcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün doğa yürüyüşü yapmak için çıkan 9 kişi, Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde çığ altında kalmıştı.

Gruptakilerden çığ altında kalan 5 kişiden Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmaştı.

Mustafa Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişinin enkazdan kurtarılmasında görev almış ve Erzurum'da 26 Şubat'ta depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği düzenlenmesine katkı sunmuştu.