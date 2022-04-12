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Artvin’de kuvvetli rüzgar, Trabzon'da kum fırtınası 

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde kuvvetli rüzgarda çatılar uçarken, park halindeki 10 araç hasar gördü. Apartman çatısının otomobillerin üzerine düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trabzon'da ise kısa süreli kum fırtınası etkili oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Nisan 2022 Salı 10:50
Artvin’de kuvvetli rüzgar, Trabzon'da kum fırtınası 

Arhavi'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Aşağıhacılar Mahallesi'nde Kerim Apartmanı’nın uçan çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düşerken, 10 araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgar başladığı anda sokaktan kaçarak uzaklaşanlar ile çatının düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Öte yandan Trabzon'da da dün akşam saatlerinde sahil şeridinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş uzaklığının düştüğü ve sahilde yürüyüş yapanların zor anlar yaşadığı anlar da kameraya yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinTrabzonRüzgarFırtınaKum Fırtınası
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