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Asi Nehri’ne atlayan 3 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti

Hatay'da 2 arkadaşıyla Asi Nehri’ne atlayan 19 yaşındaki Cemil Şerekioğlu, boğuldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:48
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Asi Nehri’ne atlayan 3 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Nehir üzerinden geçen yaya köprüsüne gelen Cemil Şerekioğu ile arkadaşları Ö.F.B. (18) ve Y.A. (18), henüz bilinmeyen bir nedenle suya atladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri nehre atlayan Ö.F.B. ve Y.A.’yı kurtardı, ancak Şerekioğlu'na ulaşamadı.

Kurtarılan iki genç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki saatlik çalışmanın ardından Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "02.11.2021 Salı günü saat 21.00 sıralarında üç genç vatandaşımızın yaya köprüsünden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Asi Nehri'ne atlaması üzerine, iki genç vatandaş AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılmış olup, bir genç vatandaşımız ise ölü olarak bulunmuştur. Kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayAsi NehriArkadaşInhitar
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