Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,966.77
ALTIN
788.86
DOLAR
13.58
STERLİN
18.46
EURO
15.56
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...

AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 500 polisle yapılan denetimde; koronavirüs tedbirlerine uymayan, kapalı alanda sigara içen ve bilet satmak için bağırarak gürültü kirliliğine yol açan 72 kişiye 52 bin 496 TL ceza uygulandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 11:04
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın yoğun olduğu noktalardan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 500 polisin katıldığı denetimde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik kontrolü yapıldı. Toplam 1600 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Ayrıca yolcuların Hayat Eve Sığar kodları incelendi. Otogarda emanet bölümündeki eşyalarda da özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yapıldı.

72 KİŞİYE PARA CEZASI

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında 12 saat süren denetimlerde; bilet satmak için bağıran hatta bazı yolcuların bavulunu almaya çalışarak rahatsız eden çığırtkanlara da işlem yapıldı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 32 kişi, terminal içinde bulunan polis noktasına götürüldü. Bu kişilere, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 8 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranarak maske takmayan 12, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, kapalı alanda sigara içen 17 ve yoklama kaçağı 3 kişiye de para cezası uygulandı. Böylece toplam 72 kişiye 52 bin 496 TL idari para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AŞTİPolisDenetimUygulamaCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans