Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...

Asya, doğum gününde toprağa verildi

BURSA'da, erkek arkadaşı Oktay Hürmet (23) tarafından bıçaklanarak öldürülen Asya Pınar Üzümcü (24), doğum gününde, memleketi Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi. Üzümcü’nın babası Zafer Ücümcü, “Bugün doğum günüydü ve 24 yaşına basmıştı. Ciğerim yanıyor ve tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Kızımın teline dokundurmazdım, canına kıydılar. Eşim de Bursa’da yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 16:38
Asya, doğum gününde toprağa verildi

Olay, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen, Üzümcü'nün babasından boşandığı için yanında kaldığı annesi İfakat Evci'yi de karnından yaraladı. Anneyle kızı kanlar içinde kaldı, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan İfakat Evci, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Oktay Hürmet ise Sakarya’da yakalandı. Cinayet şüphelisi Hürmet, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Üzümcü için Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Üzümcü’nün tabutu başında ağlayan babası Zafer Ücümcü, “İçim yanıyor, konuşacak durumda değilim. Zanlı kesinlikle nişanlısı değildi, öyle bir durum yok ve kızım da kabul etmeyince böyle bir olay oldu. Bugün doğum günüydü ve 24 yaşına basmıştı. Ciğerim yanıyor ve tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Basın mensupları olarak bunun peşini bırakmayın. Ben kızımın teline kimseyi dokundurmazdım, canına kıydılar. Eşim de Bursa’da yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor” diye konuştu. (DHA)

Namazın ardından Asya Pınar Üzümcü, Kanıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetKadın CinayetiAsya Pınar ÜzümcüAksarayOrtaköyCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit babası, kazada hayatını kaybetti
Şehit babası, kazada hayatını kaybetti
Polisi sürüklediği otomobil ‘silah’ niteliğinde kabul edildi
Polisi sürüklediği otomobil ‘silah’ niteliğinde kabul edildi
Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans