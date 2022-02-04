ATATÜRK ANITI'NA HALAT BAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ



Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

SALDIRIYA TEPKİ



Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya, siyasi partiler de tepki gösterdi. Anıt önünde ilk olarak CHP ve İYİ Parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplandı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı ve sorgularının devam ettiğini öğrendik. Bu işin altında kimler var, merak ediyoruz. Bu iş bize göre iki meczubun kurduğu oyun değildir. CHP olarak bu oyunun içinde kimler varsa bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz" dedi.



İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise "Milletimizin değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki, Türkiye'miz ile özdeşleşmiş anıtına yapılan saldırı nedeniyle buradayız. Bu yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Samsun, Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı şehirdir. Bu şehre hiçbir şekilde leke getirtmeyeceğiz" diye konuştu.



Daha sonra anıt önünde bulunanlar, el ele vererek, insan zinciri oluşturdu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de akşam saatlerinde anıtta nöbet tutacaklarını söyledi.

'BU ÇOK AÇIK PROVAKASYONDUR'



AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri de anıtın önüne gelerek ortak açıklama yaptı. Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek "Bu çok açık bir provokasyondur. Milli mücadelemizin başladığı yer olan, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'umuzdaki Onur Anıtı, tüm Türkiye'nin kurtuluş sembolüdür. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimin, kendisini bu millete ait hisseden herkesin ortak değeridir. Böyle bir değere, böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Toplumsal barışımızı, iç huzurumuzu bozmak isteyen müptezellerin hak ettikleri cezayı bulacaklarını ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun, meşale bir şehirdir. Bu şehri, bu ve benzeri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır" diye konuştu.





SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

ANIT ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI



Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı. Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.