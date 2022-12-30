Ayder Yaylası 'yayalaştırılıyor'

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında 6 blok halinde 9'ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1650 araçlık otopark inşaatında sona gelindi. Dağ yamacına yapılan, üzeri çimle örtülen, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle araç girişine kapatılıp yayalaştırılacak yayla merkezine ulaşım, elektrikli araçlarla sağlanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik" çıkışıyla gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda başlatılan kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için katlı otopark projesi hazırlandı. 6 blok halinde 9'ar ve 12'şer katlı inşa edilen toplam 1650 araçlık otopark inşaatı büyük oranda tamamlandı. Yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan, dışarıdan görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, elektrikli toplu taşıma araçlarıyla yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Huser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yayla araç girişi sınırlandırılarak yayalaştırılacak.



'GÜRÜLTÜ, EGZOZ DUMANI OTOPARKI ZORUNLU KILDI'



Ayder Yaylası'nda 71 bin metrekare alanda yapımı süren 1650 araçlık otopark inşaatını inceleyen TOKİ Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Otopark inşaatının bitmesiyle ziyaretçilerin araçlarını buraya park edip Ayder Yaylası'nı 'elektrikli shuttle' ile gezeceğini söyleyen Direnç, "Özellikle yaz aylarında Ayder'e gelen ziyaretçileri taşıyan araçların oluşturduğu trafik, balata kokusu, gürültü, egzoz dumanı bizi otoparkı planlamaya ve yapmaya zorunlu kılmıştır. Otoparkımız tamamen yol kotunun altında 2 yol arasındaki şevde planlanmıştır. Kesinlikle doğal parsellenmiş bir arsa üzerinde yapılmamıştır. Üstün mühendislik kurallarına uyularak zemin iyileştirme, diyafram duvarlar, geçici iksalar zorlukla yapılmıştır. 2023'ün mayıs ayında bitirilmesini planlıyoruz. Bu otoparkın tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerimiz, kendi araçlarını veya onları taşıyan tur otobüslerini buraya park ederek buradan elektrikli 'shuttle'lar ile Ayder'in içine taşınacak ve yine ziyaretleri bittikten sonra tekrar geri alınacaklar. Doğal olarak Ayder'i yayalaştırıyoruz diyebiliriz" dedi.



Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da Ayder'in en büyük sorununun otopark olduğunu belirterek, "Ayder, günlük 25 bin mobil insanın ziyaret ettiği, günlük 1000 ile 1500 aracın aynı anda gelebildiği bir bölge. Turizm merkezi olan Ayder'i atıl hale getiren araç egzozu ve kirliliğinden kurtarmak için böyle bir otoparka gerek duyuldu. Otoparkın karar ve yapım aşamasında Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve daire başkanlarına teşekkür ederiz. Çünkü Ayder'in en büyük sorunu otopark sıkıntısıydı" diye konuştu.



'ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK'



Otopark inşaatı bittikten sonra Ayder Yaylası'na gelenlerin akülü araçlarla gezme imkanı bulacağını belirten Haşimoğlu, "Bu bölgelere transit geçişlerin haricinde, Ayder'de herhangi bir araç parkı oluşmayacak. Araçları direkt otoparka alacağız. Araçta kaç kişi varsa onlara kart verilecek. Ayder ile Galer Düzü dediğimiz alanda yayaların serbestçe dolaşabildiği, insanların istediği şekilde gezebildiği bir alan olmuş olacak. Ayder araçlardan arındırılarak yayalara terk ediliyor. Vatandaşlar, verilen kartlarla uzun mesafelerde akülü arabalarla ücretsiz şekilde dolaşabilecek" ifadelerini kullandı.