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Aydın'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobildeki sürücü Olkan Yetişkin (30) ile yanındaki Batuhan Sönmez (19), hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:09
Aydın'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, saat 04.00 sıralarında Dutluoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşit Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Olkan Yetişkin'in kullandığı 09 LR 781 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Yetişkin ile yanındaki Batuhan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cansız bedenleri, inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetişkin ile Sönmez'in, organizasyon işleri yaptığı, kazanın da organize ettikleri düğün dönüşü meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınçineKazaTrafik KazasıOlkan YetişkinBatuhan Sönmez
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