Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum- Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI



Ayrıca, kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi.



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.