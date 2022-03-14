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Aydınlı şoför, DNA ile tespit edilecek

İTALYA'ya yol alırken, yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) kimliğinin belirlenmesi için ablasından DNA örneği alındı. Feribotta bulunan 4 cesetle Çakır'ın DNA örneğinin karşılaştırılacağı belirtildi. Abla Yeşim Gür, "Kardeşimin cenazesi dahi olsa alıp, memleketine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2022 Pazartesi 10:04
Aydınlı şoför, DNA ile tespit edilecek

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. İlk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi.

'MERAK VE ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür'ün (52) endişeli bekleyişi sürerken, yanan feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. DNA örneğinin Yunanistan'a götürüleceği, bulunan cesetlerle karşılaştırılacağı belirtildi.

Abla Yeşim Gür, "Jandarma ekiplerinin eşliğinde Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdim. Benden alınan kan örneği, ilk olarak İzmir'e, oradan da Yunanistan'a götürülecek. Orada yapılacak karşılaştırma sonrası bulunan 4 cesetten 1'inin kardeşime ait olup olmadığı belirlenecek. Merak ve endişeyle bekliyoruz. Kardeşimin cenazesi dahi olsa alıp memleketine getirilmesini istiyoruz. Yetkililerden gelişmelerin bize aktarılmasını bekliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaFeribotYangınşoförTır şoförüMehmet ÇakırKayıpDNA
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