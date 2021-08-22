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Aydos Ormanı'nda havadan denetim 

Aydos Ormanı'nda olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kamyonetle ormana giren 3 kişiye toplam 2 bin 620 lira cezai işlem uygulandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 15:38
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Aydos Ormanı'nda havadan denetim 

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Aydos Ormanı'nda olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla dün saat 15.10 sıralarında drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında orman içerisinde kapalı kasa kamyonet olduğunun görülmesi üzerine polis ekipleri aracın yanına gitti. Araç içerisindeki 3 kişinin orman içerisinde alkol aldıkları ve alkollü oldukları tespit edildi. Yakalanan 3 kişiye "Ormanlık Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek"ten toplam bin 281 lira, araç sürücüsüne ise ayrıca alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

DHA

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