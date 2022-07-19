Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.461,62
ALTIN
966,71
DOLAR
17,57
STERLİN
21,11
EURO
17,98
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Eskişehir tesislerini ziyaret etti.

19 Temmuz 2022 Salı 11:46
Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir’de TEI'yi ziyaret etti. Bakan Dönmez’e ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Burada incelemelerde bulunan Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

Bakan Dönmez, daha sonra TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren sergi alanını gezerek anı defterini imzaladı. TEI'nin yeni özgün motor projesi TEI-TF6000 hakkında da bilgi alan Dönmez, ardından TEI-PD170 ve TEI-TS1400 motor projelerinin testlerine katıldı. TEI-TS1400 milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI'deki ekip tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Dönmez'e TEI Genel Müdürü Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini hediye etti.

Bakan Dönmez, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ENERJİ Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezEskişehirTUSAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü
Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı
Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans