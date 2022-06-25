BAKAN KİRİŞCİ: KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA YAPILIYOR

Bakan Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Kirişci, yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir arada olduklarını belirterek, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize 'geçmiş olsun' diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.



Bakan Kirişci, geçen yıla göre helikopter ve İHA sayısında artış olduğunu dile getirerek, "Bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Sahada gördüklerimle geçen seneyi mukayese ettiğimde vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 150 bine ulaşmış bir sayımız var. 100 binin üzerinde de bir gönüllü grubumuz var. Geçtiğimiz yıl 139 bin hektar civarında orman alanı yandı. Bununla birlikte 1945 sonrası en büyük orman kaybımız yaşandı ancak Avrupa'yla mukayese edildiğinde son 10 yılda 130 bin hektarlık yıllık ortalama orman kaybıyla Türkiye Avrupa'da da Akdeniz çanağında olan ülkeler arasında da oldukça iyi durumdadır, diyebilirim. Dikkat ederseniz konuşmamızı kesen bir hava aracımız yok. Bu bizim yangını kontrol altına aldığımız anlamına geliyor. Çalışmalar gün boyu devam edecek" diye konuştu.



Yangın süresince 1069 saat uçak ve helikopterin uçurulduğunu belirten Başkan Kirişci, "4 bin 48 adet sorti yapılmıştır. 1 Mart'tan itibaren 13 bin 384 ton su atılmış. Bu yangında atılan su miktarı ise 12 bin 400 ton. Bu da yangına verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi. (DHA)

