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Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 7'nci gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevler, etkisini kaybetti. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:51
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Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.

Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili oldu. Gürceğiz Mahallesi’nde onlarca ev yandı. Bayırköy Mahallesi’ndeki alevler ise Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı.

SET ÇEKİLDİ

Yangın Bayırköy Mahallesi’nde ormanlık alanda devam ederken, önlem amacıyla Yeniköy Termik Santrali’nde hendekler kazıldı. Orman ekipleri yangına set çekerken, gece boyu devam eden çalışmalarla alevlerin ilerlemesi durduruldu. Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden yangında ise alevler etkisin kaybetti.

HAVADAN MÜDAHALE YOĞUNLAŞTIRILDI

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü bu bölgedeki hava ve kara gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla’da devam eden orman yangınlarına bugün havadan 28 helikopter ve 2’si tanker, 4'ü amfibik olmak üzere 6 uçak alevlere müdahale ediyor. Yine Antalya’dan bu bölgeye 76 arazöz kaydırıldı.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SANTRALE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında etkisini sürdüren Milas yangınında, alevlerin santrale sıçramadan söndürülmesi için canla başla mücadele veriliyor. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleri ile yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandırılırken, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Yangının santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletiliyor.

PAKDEMİRLİ: MİLAS’TAKİ YANGIN ŞU ANDA TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Helikopter Harekat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yangınlarda Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için çaba sarf ettiklerini belirten Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Aydın'ın Çine ilçesi ile Isparta Sütçüler'de yangınlar devam ediyor. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz. Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı. Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor. Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik" dedi.

GÖREVLİ OLMAYANLARIN YANGIN MAHALLİNE ALINMAMASI KARARI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medyada yangınların kontrol altına alındığı paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. 223 orman yangınının 217’sinin kontrol altında olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu konuda bakanlığın açıklamaları dikkate alınmalı. Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu. Isparta Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. Gün tartışma günü değil, birlik ve beraberlik zamanıdır. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım. 47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangının 217'si kontrol altında" diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ İKİ UÇAĞINI GERİ ÇEKTİ

Pakdemirli, Avrupa Birliği'nden gelen iki uçağın Yunanistan'da daha ciddi yangınlar olması nedeniyle geri çekildiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasOrmanYangınBekir PakdemirliBakan
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