Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

Manavgat'taki orman yangınları dolayısıyla ilçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı yapanın bir kişi olduğunu ve 11 yıllık husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, şüphelinin ise yakalanmak üzere olduğunu belirtti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

'TÜRK- KÜRT MESELESİ DEĞİLDİR'

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için seferber olduğunu da ifade eden Bakan Soylu, "Burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleye çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın" diye konuştu.