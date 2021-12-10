Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam, 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyeti" ifadelerini kullandı.